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В Белгородской области была собрана важная информация, — ГУР

27 мая 2023 15:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Белгородской области была собрана важная информация, — ГУР
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время операции под Белгородом была собрана ценная информация для разведки Украины. В России силы сопротивления действуют как в приграничных деревнях, так и в столичном регионе.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает пресс-служба ГУР.

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Юсов заявил, что задачей российских партизан является освобождение государства от режима Владимира Путина.

"Их задача сейчас, если мы говорим о Белгородщине, это освобождение этих земель от господства режима Путина, который для жителей этих территорий — представителей разных народов, разных национальностей — является очевидно режимом внутренней оккупации. А если мы говорим о ряде народов, которые имеют более высокий уровень определенного политического сознания, то это даже не внутренняя оккупация, это, собственно, прямая внешняя оккупация — например, если мы говорим о народах Кавказа или Татарстана", — сказал Юсов.

Он отметил, что украинцам не следует переоценивать реакцию российского руководства на операцию РДК и легиона "Свобода России" на фоне ситуации на фронте. По словам Юсова, РФ вынуждена перегруппировать свои войска в ответ на происходящее под Белгородом.

"Географические и политические названия территорий могут меняться. Территория, которая называется "Российская Федерация" — в нее входят разные исторические земли, которые в разные этапы по-разному назывались. Поэтому сегодня это название такое, дальше — будем видеть", — подчеркнул он.

Ценная информация для разведки Украины

Юсов сообщил, что в ходе операции в Белгородской области удалось собрать важную информацию для украинской разведки.

Часть этих данных, которые он охарактеризовал как "король обнаженный", получил весь мир. Речь идет об истощении силового аппарата Путина и уязвимости РФ к внутренним ударам.

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию освобождения в Белгородской области. Из-за этого из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти.

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