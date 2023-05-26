Бійці РДК та "Свободи Росії" досі в Бєлгородській області, — Юсов

Легіон "Свобода Росії". Фото: свобода Росії

Добровольчі підрозділи "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" досі перебувають на території Бєлгородської області. ГУР повідомило, що вони вважають, що їх задача — звільнення Бєлгородської області та Росії від Путіна.

Про це заявив офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у програмі Новий відлік.

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Задача РДК і легіону

Представник ГУР зазначив, що російські добровольці розглядають своєю задачею звільнення Бєлгородської області та Росії загалом від режиму російського диктатора Володимира Путіна.

"Так, відомо, є представники РДК і легіону "Свобода Росії", є представники руху опору, який насправді розгортається. Так, такі люди залишаються на території, яка називається поки що "Російська Федерація", і їхня географія поширюється, і їхня кількість збільшується", — сказав Андрій Юсов.

Крім цього він додав, що юридичні та політичні назви територій РФ можуть змінюватися.

"Територія, яка наразі називається "Російська Федерація" — в неї входять історично різні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні назва така. Далі будемо бачити", — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, що ЗМІ з'ясували, що українські військові обмінюються інформацією з "Російським добровольчим корпусом" та легіоном "Свобода Росії" у Бєлгородській області. Таку інформацію підтвердили в українській розвідці.

Під час свого визвольного рейду землями Бєлгородщини бійці Легіону "Свобода Росії" цілком могли зайти і в сам обласний центр, оскільки майже не відчували спротиву ворога. Втім, столиця регіону встояла, бо у повстанців були інші завдання.

Програма максимум російської військової опозиції, куди входить легіон "Свобода России" та Російського добровольчого корпусу (РДК), — усунення президента РФ Володимира Путіна та зміна режиму на вільний і демократичний. Відтак не виключено, що після звільнення Бєлгородщини буде Курськ, Брянськ і навіть й Москва.

Станом на середу 24 травня сили російської збройної опозиції контролюють понад 40 кв. км Бєлгородщини. Ця територія не перебуває під контролем РФ, а саме визвольних військ РФ. Регулярні війська РФ досі не зачистили Бєлгородщину.