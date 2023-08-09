Воздушная тревога в Украине 9 августа — в Запорожье раздались взрывы

Запуск ракеты "Искандер". Фото: google

В среду, 9 августа, в ряде регионов в Украине идет воздушная тревога. В Запорожье были слышны взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 9 августа

9 августа в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях прозвучала сирена воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. Речь идет о ракетах "Искандер", точке-У и С-300.

Впоследствии стало известно, что в Запорожье раздались взрывы. Подробной информации пока неизвестно.

Напомним, что ночью, 8 августа, российские оккупанты снова пытались нанести удар по Украине. В ряде восточных областей объявили воздушную тревогу. Была угроза баллистики.

В общей сложности, за последние сутки, 8 августа, российские войска обстреляли Украину 143 раза из разного типа вооружения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.