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В части областей Украины воздушная тревога: какая угроза

9 августа 2023 12:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 9 августа — в Запорожье раздались взрывы
Запуск ракеты "Искандер". Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 9 августа, в ряде регионов в Украине идет воздушная тревога. В Запорожье были слышны взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 9 августа

9 августа в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях прозвучала сирена воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. Речь идет о ракетах "Искандер", точке-У и С-300.

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Впоследствии стало известно, что в Запорожье раздались взрывы. Подробной информации пока неизвестно.

Напомним, что ночью, 8 августа, российские оккупанты снова пытались нанести удар по Украине. В ряде восточных областей объявили воздушную тревогу. Была угроза баллистики.

В общей сложности, за последние сутки, 8 августа, российские войска обстреляли Украину 143 раза из разного типа вооружения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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