В Черкасской и Полтавской областях гремят взрывы: атака ракет
Ночью 26 июня в Черкасской и Полтавской областях прогремели взрывы. Также в Украине в большинстве областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Черкасской и Полтавской областях 26 июня
Обновлено 00:27. В Черкасской области раздаются взрывы. Работает ПВО.
Обновлено 00:29. В Полтавской области тоже работает ПВО.
Обновлено 00:34. "Повышена опасность на Черкасщине", — сообщил глава Черкасской ОВА
Обновлено 00:38. Воздушная тревога сохраняется в ряде областей.
Напомним, что вчера, 25 июня, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате обстрела ранены, среди них беременная женщина.
Также мы писали, что еще два тела были обнаружены под обломками дома в Соломенском районе Киева, который был поврежден от обломков российской ракеты в ночь на 24 июня. Ранее сообщалось о трех погибших.