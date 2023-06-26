Взрывы в Черкасской области. Фото: google.com

Ночью 26 июня в Черкасской и Полтавской областях прогремели взрывы. Также в Украине в большинстве областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Черкасской и Полтавской областях 26 июня

Обновлено 00:27. В Черкасской области раздаются взрывы. Работает ПВО.

Обновлено 00:29. В Полтавской области тоже работает ПВО.

Обновлено 00:34. "Повышена опасность на Черкасщине", — сообщил глава Черкасской ОВА

Источник: t.me/cherkaskaODA

Обновлено 00:38. Воздушная тревога сохраняется в ряде областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вчера, 25 июня, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате обстрела ранены, среди них беременная женщина.

Также мы писали, что еще два тела были обнаружены под обломками дома в Соломенском районе Киева, который был поврежден от обломков российской ракеты в ночь на 24 июня. Ранее сообщалось о трех погибших.