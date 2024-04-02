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В Днепре раздаются взрывы — над городом авиаракета

2 апреля 2024 16:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Днепре раздаются взрывы — над городом авиаракета
Тяжелый истребитель Су-33 запускает ракету Х-59. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Днепре раздаются взрывы. Сообщается, что в городе работает ПВО по управляемой российской авиаракете Х-59 "Овод".

Об этом сообщает "Суспільне мовлення".

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Взрывы в Днепре

В Днепре раздаются взрывы - над городом авиаракета
Источник: Telegram Суспільне.Дніпро

Незадолго до взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении "Овода" в направлении города.

В Днепре раздаются взрывы - над городом авиаракета
Источник: Telegram ПС ВСУ

По состоянию на 16:53, воздушная тревога объявлена для следующих регионов:

В Днепре раздаются взрывы — над городом авиаракета - фото 3
Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее сегодня ночью в городе раздались взрывы из-за налета иранских беспилотников Shahed-136.

В то же время вчера под огонь армии России попал и Херсон: оккупанты обстреливали центральную часть города.

взрыв
Днепр
Украина
ПВО
война в Украине

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