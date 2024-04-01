У Херсоні лунають вибухи
Ворог не перестає обстрілювати Херсон. Наразі російські загарбники завдають удари по центральній частині міста.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.
Ворог обстрілює Херсон
Ворог не припиняє обстрілювати Херсон. Наразі він зосередив свої удари на центральній частині міста.
"Ворог обстрілює центральну частину Херсона", — повідомив Соболевський.
Він також закликав містян бути обережними і перебувати в укриттях.
Раніше ми повідомляли, що в селі Михайлівка, що належить до Бериславського району Херсонської області, стався обстріл. Внаслідок влучання у житловий будинок померла жінка.
Також 27 березня вранці в Херсоні було чутно вибухи. Один з них пошкодив офісну будівлю в центрі міста, а також вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідньому будинку.
Нагадаємо, що 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. У Харкові постраждала нежитлова будівля, а у багатоповерхівці повилітали шибки.
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