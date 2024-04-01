У Херсоні лунають вибухи

Вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот

Ворог не перестає обстрілювати Херсон. Наразі російські загарбники завдають удари по центральній частині міста.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.

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Ворог обстрілює Херсон

Ворог не припиняє обстрілювати Херсон. Наразі він зосередив свої удари на центральній частині міста.

"Ворог обстрілює центральну частину Херсона", — повідомив Соболевський.

Він також закликав містян бути обережними і перебувати в укриттях.

Раніше ми повідомляли, що в селі Михайлівка, що належить до Бериславського району Херсонської області, стався обстріл. Внаслідок влучання у житловий будинок померла жінка.

Також 27 березня вранці в Херсоні було чутно вибухи. Один з них пошкодив офісну будівлю в центрі міста, а також вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідньому будинку.

Нагадаємо, що 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. У Харкові постраждала нежитлова будівля, а у багатоповерхівці повилітали шибки.