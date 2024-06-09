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В ГПСУ показали видео удара по позициям РФ на Запорожском направлении

9 июня 2024 10:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как работают дроны-бомберы - эффектные кадры от ГНСУ
Вид на российскую позицию с украинского дрона-бомбера перед ударом. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские пограничники успешно уничтожили российскую позицию в Запорожском направлении. Удары были осуществлены благодаря мастерской работе пилотов дронов-бомберов.

Кадры мастерской боевой работы показали в пресс-службе ГПСУ в воскресенье, 9 июня.

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В пресс-службе отмечают, что боевая задача была выполнена ночью. Бойцы успешно отработали сбросами с дронов по российской позиции, которая, вероятно, являлась пулеметным укреплением. Позиция была уничтожена.

дпсу дроны
Момент удара по позиции неприятеля. Источник: скриншот

Как работают дроны на войне — последние новости

Напомним, ранее пограничники показали кадры работы пилотов ударных дронов-камикадзе по блиндажу с российскими военными в Донецкой области.

Также бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковском направлении ударили дроном-камикадзе по зданию, где засел враг.

А в Третьей штурмовой бригаде показали эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии, уничтожив две пушки и живую силу врага.

Украина
российские войска
Запорожская область
война в Украине
пограничники
дроны
ГПСУ

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