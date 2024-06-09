Как работают дроны-бомберы - эффектные кадры от ГНСУ

В ГПСУ показали видео удара по позициям РФ на Запорожском направлении
Украинские пограничники успешно уничтожили российскую позицию в Запорожском направлении. Удары были осуществлены благодаря мастерской работе пилотов дронов-бомберов.
Кадры мастерской боевой работы показали в пресс-службе ГПСУ в воскресенье, 9 июня.
Дроны-бомберы уничтожили позицию РФ
В пресс-службе отмечают, что боевая задача была выполнена ночью. Бойцы успешно отработали сбросами с дронов по российской позиции, которая, вероятно, являлась пулеметным укреплением. Позиция была уничтожена.
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Напомним, ранее пограничники показали кадры работы пилотов ударных дронов-камикадзе по блиндажу с российскими военными в Донецкой области.
Также бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковском направлении ударили дроном-камикадзе по зданию, где засел враг.
А в Третьей штурмовой бригаде показали эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии, уничтожив две пушки и живую силу врага.
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