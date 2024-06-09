Як працюють дрони-бомбери — ефектні кадри від ДПСУ

Вигляд на російську позицію з українського дрона-бомбера перед ударом. Фото: скриншот

Українські прикордонники успішно знищили російську позицію на Запорізькому напрямку. Удари будо здійснено завдяки майстерній роботі пілотів дронів-бомберів.

Кадри майстерної бойової роботи показали у пресслужбі ДПСУ у неділю, 9 червня.

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В пресслужбі зауважують, що бойове завдання було виконано вночі. Бійці успішно відпрацювали скидами з дронів по російській позиції, яка, ймовірно, була кулеметним укріпленням. Позицію було знищено.

Момент удару по позиції ворога. Джерело: скриншот

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Нагадаємо, раніше прикордонники показали кадри роботи пілотів ударних дронів-камікадзе по бліндажу з російськими військовими на Донеччині.

Також бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку вдарили дроном-камікадзе по будівлі, де засів ворог.

А в Третій штурмовій бригаді показали ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії, знищивши дві гармати та живу силу ворога.