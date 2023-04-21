В Энергодаре оккупанты усилили проверки украинцев: что ищут
Во временно оккупированном Энергодаре, Запорожской области оккупанты усилили проверки украинцев. Ищут их причастность к ВСУ.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Что ищут оккупанты
Отмечается, что в Энергодаре участились случаи проверок на блокпостах местных жителей, в частности, проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею. Также проверяют наличие российского паспорта.
Кроме того, враг избирательно производит обыски квартир, ведь ищут "диверсантов".
"В квартирах проверяют гаджеты и даже ищут "экстремистскую литературу". Все это происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", которую россияне ожидают на этом участке фронта", — говорится в сообщении.
В ЦНС призвали местное население почистить телефон по инструкции, которая есть на сайте, и без необходимости не подвергать себя опасности.
Напомним, недавно глава Энергодара Дмитрий Орлов также рассказал о жестких проверках жителей города. По его словам, это происходит как по спискам так называемых "неблагонадежных", которые составили и время от времени отрабатывают оккупанты, так и избирательно.