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В Энергодаре оккупанты усилили проверки украинцев: что ищут

21 апреля 2023 15:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Энергодаре оккупанты усилили проверки украинцев: что ищут
Российский военнослужащий в Украине. Фото: rg.ru
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во временно оккупированном Энергодаре, Запорожской области оккупанты усилили проверки украинцев. Ищут их причастность к ВСУ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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Отмечается, что в Энергодаре участились случаи проверок на блокпостах местных жителей, в частности, проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею. Также проверяют наличие российского паспорта.

Кроме того, враг избирательно производит обыски квартир, ведь ищут "диверсантов".

"В квартирах проверяют гаджеты и даже ищут "экстремистскую литературу". Все это происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", которую россияне ожидают на этом участке фронта", — говорится в сообщении.

В ЦНС призвали местное население почистить телефон по инструкции, которая есть на сайте, и без необходимости не подвергать себя опасности.

Напомним, недавно глава Энергодара Дмитрий Орлов также рассказал о жестких проверках жителей города. По его словам, это происходит как по спискам так называемых "неблагонадежных", которые составили и время от времени отрабатывают оккупанты, так и избирательно.

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