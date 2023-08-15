В Энергодаре оккупанты запрещают выдавать лекарства людям без российского паспорта

Российские оккупанты. Фото: google

Российские войска продолжают терроризировать жителей оккупированных территорий. Так, в Энергодаре, оккупанты вводят строгие ограничения на выдачу важных медикаментов для тех, кто не имеет российскими документами.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Орлов сообщил, что очевидно, российские власти, управляющие оккупированными территориями, сталкиваются с трудностями в процессе выдачи своих паспортов местному населению. Чтобы ускорить этот процесс, они прибегают к различным методам давления, включая ограничение доступа к лекарствам.

По словам мэра, под контролем оккупационной власти местные аптеки отказываются предоставлять ключевые медицинские препараты, такие как инсулин и препараты для лечения щитовидной железы, людям без российских документов. Эти лекарства особенно важны, так как их отсутствие может угрожать жизни пациентов.

Более того, с началом сентября в Энергодаре планируется ввод ограничений на предоставление медицинских услуг для тех, у кого нет российского паспорта. Так, лица без указанных документов могут столкнуться с проблемами в получении медицинской помощи или госпитализации.

"Захватчики пользуются уязвимым положением людей, чтобы заставить их получить паспорт своей недостраны", — сказал Дмитрий Орлов.

Сообщение Дмитрия Орлова. Фото: скриншот

Напомним, что оккупационная администрация планирует отбирать недвижимость местных жителей в Энергодаре. Это делается для того, чтобы привлечь российских граждан на работу на Запорожскую АЭС.

Тем временем, в оккупированном Мирном Мелитопольского района наблюдается критический дефицит медицинских препаратов. Даже отечественные лекарства там недоступны, не упоминая о зарубежных.