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В Энергодаре партизаны и спецназовцы ГУР поздравили оккупантов со "праздником": видео

12 сентября 2023 16:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Энергодаре партизаны и спецназовцы ГУР поздравили оккупантов со "праздником": видео
Цель партизан и ГУР. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области местное Движение Сопротивления и спецназовцы ГУР МО "поздравили" точным выстрелом оккупантов с "днем подразделений по миграции системы МВД РФ".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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В разведке рассказали, что "подарок" был доставлен прямо во время праздничного застолья, организованного в помещении оборудованном под "отдел паспортизации" по адресу ул. Строителей, 22. В результате поражения в помещении возник пожар, в здание прибыли несколько экипажей скорой помощи.

Практически одновременно был поврежден радиокумуникационный пункт связи окупантов, который находился на техническом этаже 14-этажного здания. Также "подарок" получили офицеры оккупационной армии, которые разместились в двух "отжатых" коттеджах на окраине города.

"Количество раненых и погибших кафиров уточняется. Мирное население не пострадало", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно во временно оккупированном Крыму подняли флаг Украины. Сделали это военные или местные партизаны пока неизвестны.

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