В Енергодарі партизани та спецпризначенці ГУР привітали окупантів зі "святом": відео

Ціль партизанів та ГУР. Фото: скріншот з відео

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області місцевий Рух Опору та спецпризначенці ГУР МО "привітали" влучним пострілом окупантів з "днем підрозділів з питань міграції системи МВС РФ".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

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У розвідці розповіли, що "подарунок" було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під "відділ паспортизації" за адресою вул. Будівників, 22. Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги.

Практично одночасно було пошкоджено радіокумунікаційний пункт зв’язку окупантів, який знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі. Також "подарунок" отримали офіцери окупаційної армії, які розмістились в двох "віджатих" котеджах на околиці міста.

"Кількість поранених і загиблих окупантів уточнюється. Мирне населення не постраждало", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованому Криму підняли прапор України. Зробили це військові, чи місцеві партизани наразі невідомі.