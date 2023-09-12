В Енергодарі партизани та спецпризначенці ГУР привітали окупантів зі "святом": відео
У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області місцевий Рух Опору та спецпризначенці ГУР МО "привітали" влучним пострілом окупантів з "днем підрозділів з питань міграції системи МВС РФ".
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.
"Вітання" для росіян
У розвідці розповіли, що "подарунок" було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під "відділ паспортизації" за адресою вул. Будівників, 22. Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги.
Практично одночасно було пошкоджено радіокумунікаційний пункт зв’язку окупантів, який знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі. Також "подарунок" отримали офіцери окупаційної армії, які розмістились в двох "віджатих" котеджах на околиці міста.
"Кількість поранених і загиблих окупантів уточнюється. Мирне населення не постраждало", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованому Криму підняли прапор України. Зробили це військові, чи місцеві партизани наразі невідомі.