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В Генштабе рассказали, на каких участках фронта ВСУ имеют успехи

30 августа 2023 11:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Генштабе рассказали, на каких участках фронта ВСУ имеют успехи
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

ВСУ продолжают успешно наступать на двух направлениях на юге страны. Также украинские военные проводят наступление южнее города Бахмут.

Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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Наступление ВСУ

По его словам, Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"На направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — отметил он.

Ситуация на фронте

Ситуация на Восточном фронте остается достаточно сложной. Самые ожесточенные бои проходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка (Луганская область), где оккупанты, несмотря на потери, пытаются прорвать оборону наших войск.

Напомним, армия РФ попала в ловушку в Бахмуте. У них нет возможности выйти из города и свободно передвигаться по нему.

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