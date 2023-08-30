В Генштабе рассказали, на каких участках фронта ВСУ имеют успехи

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают успешно наступать на двух направлениях на юге страны. Также украинские военные проводят наступление южнее города Бахмут.

Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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Наступление ВСУ

По его словам, Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"На направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — отметил он.

Ситуация на фронте

Ситуация на Восточном фронте остается достаточно сложной. Самые ожесточенные бои проходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка (Луганская область), где оккупанты, несмотря на потери, пытаются прорвать оборону наших войск.

Напомним, армия РФ попала в ловушку в Бахмуте. У них нет возможности выйти из города и свободно передвигаться по нему.