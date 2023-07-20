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В ГУР назвали две ракетные цели по Украине

20 июля 2023 06:16
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Ракетный удар по Украине: в ГУР назвали две цели
Сбита российская ракета в Киеве на проезжей части. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В отличие от зимней кампании, где была задача уничтожить или взорвать украинскую энергосистему, сейчас у российских ракетных ударов две цели. Это поражение военных целей и путей сообщения. Таким образом, Россия хочет усложнить продвижение украинских Сил безопасности и обороны.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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"Но учитывая несовершенство и устаревшие во многом российские вооружения, неточные разведданные, их удары с высокой вероятностью несут вред для гражданских. В некоторых случаях они это делают намеренно", — подчеркнул Юсов.

Как пример, спикер ГУР привел последние ракетные удары по Львову, где погибли 10 человек, по Умани, Одессе и других городах. Он еще раз предупредил украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, по данным Оперативное командование "Юг", в ночь на 18 июля россияне атаковали Одессу. Украинская ПВО уничтожила шесть ракет типа "Калибр" и 25 "шахедов".

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