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В ГУР назвали дві ракетні цілі по Україні

20 липня 2023 06:16
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ракетний удар по Україні: в ГУР назвали дві цілі
Збита російська ракета у Києві на проїжджій частині. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

На відміну від зимової кампанії, де було завдання знищити або підірвати українську енергосистему, наразі російські ракетні удари мають дві цілі. Це ураження військових цілей та шляхів сполучення. Таким чином Росія хоче ускладнити просування українських Сил безпеки та оборони.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник ГУР Андрій Юсов.

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"Але враховуючи недосконалість і застарілість у багато чому російського озброєння, неточні розвіддані, їхні удари із високою ймовірністю несуть шкоду для цивільних. В деяких випадках вони це роблять навмисно", — підкреслив Юсов.

Як приклад, речник ГУР привів останні ракетні удари по Львову, де загинуло 10 осіб, по Умані, Одесі й інші. Він ще раз попередив українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, за даними Оперативне командування "Південь", в ніч проти 18 липня росіяни атакували Одесу. Українська ППО знищила шість ракет типу "Калібр" і 25 "шахедів".

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