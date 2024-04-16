В ГУР назвали количество гражданских украинцев, находящихся в российском плену

Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото иллюстративное: УНИАН

В российском плену продолжают находиться 14 тысяч пленных гражданских украинцев. Однако в то же время их количество может быть и больше.

Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов, сообщает телеканал "Мы-Украина".

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Также он отметил, что почти две тысячи пожилых украинцев стали жертвами насильственных исчезновений со стороны российских солдат и силовиков.

"Речь идет о более чем 14 тысячах гражданских лиц, официально признанных по данным правозащитных организаций и наших партнеров. Это количество может быть гораздо больше. И также около двух тысяч жертв насильственных исчезновений старше 70 лет", — заявил Юсов.

Спикер добавил, что по подтвержденным данным Международного комитета Красного Креста, 868 гражданских украинцев содержатся в российских тюрьмах, однако на самом деле эта цифра в разы больше.

"Сам факт того, что МККК определяет и признает пребывание в местах несвободы гражданских лиц – это уже признание факта военных преступлений, прямого нарушения Женевских конвенций со стороны РФ", — отметил Андрей Юсов.

Напомним, ранее российские десантники снова расстреляли украинских военных, сдавшихся в плен на Херсонском направлении.

Впоследствии стало известно, что приказ убить пленных отдал командир 328-го полка 104 дивизии ВДВ России Сергей Иштуганов.