ЗМІ з'ясували, хто віддав наказ стратити українських військовополонених в Кринках

Командир ЗС РФ Сергій Іштуганов. Фото: Evocation

Нещодавно у мережі почало ширитися відео про розстріл беззбройних українських військовополонених у Кринках Херсонської області. З'ясувалося, що злочин здійснили військовослужбовці 328 полку 104 дивізії, на чолі з командиром Сергієм Іштугановим, який віддав наказ.

Про це повідомляє проєкт Evocation.

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Відео із розстрілом українських захисників у районі Кринок почало ширитися Мережею у неділю, 7 квітня. Поранених полонених добивали з автоматичної зброї, зйомка спеціально велася крупним планом. За даними evocation.info, цей злочин скоїли військовослужбовці 328 полку 104 дивізії за наказом Іштуганова для залякування бійців ЗСУ.

Відомо, що цю дивізію створили 2023 року для участі у війні в Україні.

Що відомо про Сергія Іштуганова

Розслідувачі з'ясували, що Іштуганов народився 22 вересня 1986 року в Республіці Марій Ел. У 2004 році закінчив школу і вступив до Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Після закінчення училища 2009 року продовжив службу в 45-му полку спецпризначенців ВДВ у місті Кубинка, Московської області.

Після закінчення Військової академії ГШ ВС РФ Іштуганов був призначений заступником командира 31 десантно-штурмової бригади (ДШБ) у місті Ульяновськ. У цій бригаді він почав воювати на території України у 2022 році.

Однак ще на початку війни цей підрозділ було розформовано, через величезні втрати під час висадок в Гостомелі та у боях в Донецькій області. Після цього він став командиром 328 полку 104 дивізії ВДВ Росії. Розслідувачі кажуть, що він перебуває на Херсонському напрямку щонайменше з листопада 2023 року.

"Військовослужбовці цього підрозділу не раз потрапляли в резонансні скандали. Зокрема, їх звинувачували у вимаганнях, грабежах і вбивствах мирного населення тимчасово окупованої частини Херсонської області. Також наголошується на жорстокості командирів щодо особового складу, зафіксовано факти знущань, тортур і позасудових розправ", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, на чергове порушення законів війни окупантами відреагував Офіс генерального прокурора України. Там розпочали розслідування вбивства беззбройних українських військовополонених.

Також на жорстокі дії окупантів відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Він наголосив, що убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.