В ГУР назвали кількість цивільних українців, які перебувають в російському полоні

Спікер ГУР Андрій Юсов. Фото ілюстративне: УНІАН

В російському полоні продовжують перебувати 14 тисяч полонених цивільних українців. Проте водночас їхня кількість може бути й більшою.

Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов, повідомляє телеканал "Ми-Україна".

Читайте також:

Скільки цивільних українців полонила Росія

Також він зауважив, що майже дві тисячі українців похилого віку стали жертвами насильницьких зникнень з боку російських солдатів та силовиків.

"Мова йде про понад 14 тисяч цивільних осіб, офіційно визнаних за даними правозахисних організацій та наших партнерів. Ця кількість може бути набагато більшою. І також близько двох тисяч жертв насильницьких зникнень старше 70 років", — заявив Юсов.

Речник додав, що за підтвердженими даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, 868 цивільних українців утримуються в російських в'язницях, проте насправді ця цифра у рази більша.

"Сам факт того, що МКЧХ визначає і визнає перебування у місцях несвободи цивільних осіб — це вже визнання факту воєнних злочинів, прямого порушення Женевських конвенцій з боку РФ", — зазначив Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше російські десантники знову розстріляли українських військових, які здалися в полон на Херсонському напрямку.

Згодом стало відомо, що наказ вбити полонених віддав командир 328 полку 104 дивізії ПДВ Росії Сергій Іштуганов.