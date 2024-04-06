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В ГУР подтвердили пожар на военном объекте в России

6 апреля 2024 12:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГУР подтвердили пожар на военном объекте в России
Момент взрыва на военном объекте в РФ. Фото: скриншот из видео ГУР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В России произошел пожар на одном из военных объектов. Это произошло вследствие подрыва трубопровода, имеющего важное стратегическое значение для государства-агрессора.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины в субботу, 6 апреля.

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В разведке сообщили, что в ночь на 6 апреля 2024 года, в районе населенного пункта Азов Ростовской области произошел пожар на военном объекте в результате подрыва трубопровода.

Этим трубопроводом осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта".

В результате этого загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

"Объект использовался государством-агрессором в военных целях, для поддержки ведения геноцидной войны против Украины", — отметили в ГУР.

Ранее мы рассказывали, что взрывы прогремели в пятницу, 5 апреля, в Ейске Краснодарского края в России. В городе было очень шумно.

Кроме того, 1 апреля вблизи Москвы произошел пожар на предприятии. Известно, что возгорание произошло на "Электроизолите" в 70 км от российской столицы.

война
пожар
взрыв
Украина
ГУР

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