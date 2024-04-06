В ГУР підтвердили пожежу на військовому об'єкті в Росії

Момент вибуху на військовому об'єкті в РФ. Фото: скриншот з відео ГУР

В Росії сталася пожежа на одному з військових об'єктів. Це сталося внаслідок підриву трубопроводу, який має важливе стратегічне значення для держави-агресора.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України у суботу, 6 квітня.

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В розвідці повідомили, що в ніч на 6 квітня 2024 року, в районі населеного пункту Азов, Ростовської області, сталася пожежа на військовому об'єкті внаслідок підриву трубопроводу.

Цим трубопроводом здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту".

Внаслідок цієї події завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

"Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України", — зазначили у ГУР.

Раніше ми розповідали, що вибухи пролунали у п'ятницю, 5 квітня, у Єйську Краснодарського краю в Росії. У місті було дуже гучно.

Крім того, 1 квітня поблизу Москви сталася пожежа на підприємстві. Відомо, що займання відбулося на "Електроізоліті", що за 70 км від російської столиці.