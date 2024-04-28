В ГУР показали кадры уничтожения беспилотником новой РЛС оккупантов

Атака по вражеской радиолокационной станции. Фото: скриншот с видео

Военные разведчики Главного управления разведки Украины продемонстрировали впечатляющие кадры уничтожения новейшей радиолокационной станции "Репейник" российских оккупантов. По информации от ГУР, украинские военные нанесли удары по аппаратной связи и радиолокационной станции "Репейник" оккупантов, стоимость которой составляет около 10 миллионов рублей.

Видео поражения опубликовали в Главном управлении разведки Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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Атака по вражеской радиолокационной станции

В публикации ГУР отмечается, что эта РЛС предназначена для защиты оккупантов от украинских беспилотников (БпЛА), но именно с помощью беспилотников она была уничтожена. Операцию по поражению "Репейника" провели бойцы группы "Гуси 9" вместе с подразделением активных действий ГУР МО Украины.

Эта РЛС действительно является одной из новейших на вооружении российской оккупационной армии, снабженной войсками РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. Она предназначена для обнаружения малых воздушных целей, в частности дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров.

Напомним, что пограничники ликвидировали точными выстрелами из миномета двух оккупантов на Купянском направлении.

Также мы рассказывали, что бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили новую радиолокационную станцию российских оккупантов. Подобная техника находится на вооружении государства агрессора с 2015 года.