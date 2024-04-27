В ГУР показали знищення новітньої ворожої РЛС, яка коштує мільйони доларів

Знищення ворожої РЛС. Фото: скриншот

Бійці Головного управління розвідки України знищили новітню радіолокаційну станцію російських окупантів. Така техніка перебуває на озброєнні держави агресора з 2015 року.

Про це повідомили у ГУР в суботу, 27 квітня.

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Знищення ворожої РЛС

"Група ГУР МО України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "подльот"", — повідомили в ГУР.



Розвідники завдали успішного вогневого ураження по антенно-фідерній установці та дизельній станції, яка живила комплекс.

Що відомо про новітню РЛС

Радіолокаційна станція "Подльот" є порівняно новою російською розробкою. На озброєння армії держави-агресора її почали постачати у 2015 році.



"Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів", — повідомили розвідники.



Військові також розповіли, що вказану систему російські загарбники використовували для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 26 квітня на аеродромі ''Остафьєво'' міністерства оборони Росії у Москві було знищено багатоцільовий ворожий гелікоптер Ка-32.

На початку квітня стало відомо, що українські бійці знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.