В ГУР показали кадри знищення безпілотником новітньої РЛС окупантів

Атака по ворожій радіолокаційної станції. Фото: скриншот з відео

Військові розвідники Головного управління розвідки України продемонстрували вражаючі кадри знищення новітньої радіолокаційної станції "Репейник" російських окупантів. За інформацією від ГУР, українські військові завдали удару по апаратній зв'язку та радіолокаційній станції "Репейник" окупантів, вартість якої становить близько 10 мільйонів рублів.

Відео ураження опублікували у Головному управлінні розвідки у Telegram у неділю, 28 квітня.

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Атака по ворожій радіолокаційної станції

У публікації ГУР зазначається, що ця РЛС призначена для захисту окупантів від українських безпілотників (БпЛА), але саме за допомогою безпілотників вона була знищена. Операцію з ураження "Репейника" провели бійці групи "Гуси 9" разом з підрозділом активних дій ГУР МО України.

Ця РЛС дійсно є однією з найновітніших на озброєнні російської окупаційної армії, постачена у війська РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вона призначена для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.

Нагадаємо, що прикордонники ліквідували влучними пострілами із міномета двох окупантів на Куп’янському напрямку.

Також ми розповідали, що бійці Головного управління розвідки України знищили новітню радіолокаційну станцію російських окупантів. Така техніка перебуває на озброєнні держави агресора з 2015 року.