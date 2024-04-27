Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ГУР показали уничтожение новейшей вражеской РЛС, которая стоит миллионы долларов arrow

В ГУР показали уничтожение новейшей вражеской РЛС, которая стоит миллионы долларов

27 апреля 2024 10:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГУР показали уничтожение новейшей вражеской РЛС, которая стоит миллионы долларов
Уничтожение вражеской РЛС. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили новейшую радиолокационную станцию российских оккупантов. Подобная техника находится на вооружении государства агрессора с 2015 года.

Об этом сообщили в ГУР в субботу, 27 апреля.

Читайте также:

Уничтожение вражеской РЛС

"Группа ГУР МО Украины "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБРАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет", — сообщили в ГУР.

Разведчики нанесли успешное огневое поражение по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс.

Что известно о новой РЛС

Радиолокационная станция "Подлет" — сравнительно новая российская разработка. На вооружение армии государства-агрессора его начали поставлять в 2015 году.

"Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей, или более 5 миллионов долларов", — сообщили разведчики.

Военные также рассказали, что указанную систему российские захватчики использовали для выявления и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 26 апреля на аэродроме ''Остафьево'' Министерства обороны России в Москве был уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32.

В начале апреля стало известно, что украинские бойцы уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27 во временно оккупированном Крыму.

война
Украина
военная техника
оккупанты
ГУР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри