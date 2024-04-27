В ГУР показали уничтожение новейшей вражеской РЛС, которая стоит миллионы долларов
Бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили новейшую радиолокационную станцию российских оккупантов. Подобная техника находится на вооружении государства агрессора с 2015 года.
Об этом сообщили в ГУР в субботу, 27 апреля.
Уничтожение вражеской РЛС
"Группа ГУР МО Украины "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБРАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет", — сообщили в ГУР.
Разведчики нанесли успешное огневое поражение по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс.
Что известно о новой РЛС
Радиолокационная станция "Подлет" — сравнительно новая российская разработка. На вооружение армии государства-агрессора его начали поставлять в 2015 году.
"Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей, или более 5 миллионов долларов", — сообщили разведчики.
Военные также рассказали, что указанную систему российские захватчики использовали для выявления и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 26 апреля на аэродроме ''Остафьево'' Министерства обороны России в Москве был уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32.
В начале апреля стало известно, что украинские бойцы уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27 во временно оккупированном Крыму.
Читайте Новини.LIVE!