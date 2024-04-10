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В ГУР предупредили о вербовке российских шпионов в Канаде

10 апреля 2024 19:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ГУР предупредили о вербовке российских шпионов в Канаде
Бойцы ФСБ "Вымпел" на построении. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская Федеральная служба безопасности в Канаде пытается найти иностранцев, поддерживающих контакт с разведками разных государств мира, и завербовать их. В основном силовики нацелились на российских мигрантов и выходцев из стран бывшего СССР.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки.

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Как заявила украинская разведка, свои призывы российские силовики продвигают, в частности, через русскоязычные СМИ в Канаде. Так, в марте прямое обращение силовиков распространили в виде открытки-приложения к газете "Наша Канада", которую бесплатно распространяют в магазинах "европейских товаров", российских ресторанах, метро, отдельных школах, больницах и жилкомплексах Торонто.

В ГУР предупредили о вербовке российских шпионов в Канаде
Скриншот заявления ГУР

Разведчики отметили, что, хоть указанное издание и позиционирует себя продемократическим и антипутинским, они призвали украинскую диаспору в Канаде быть осмотрительными: издание может быть только прикрытием и способом привлечения внимания местных силовых ведомств.

В ГУР предупредили о вербовке российских шпионов в Канаде
Скриншот поста ГУР

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина ожидает усиления российского наступления в конце весны или начале лета, вероятнее всего под Донецком.

Также разведчики подтвердили информацию о пожаре на российском ракетном катере "Серпухов" в Калининграде. Из-за пожара были полностью уничтожены средства связи и автоматизации корабля.

Канада
Украина
ФСБ
вербовка
ГУР

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