Буданов заявив, що влітку російські війська зможуть просунутися вперед — який напрямок

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна очікує від російських окупантів посилення наступальних дій наприкінці весни або на початку літа. За його словами, ймовірно, це відбудеться під Донецьком.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD у неділю, 7 квітня.

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Контрнаступ окупантів

"Вони трохи просунуться в бік Часового Яру. Вони будуть рухатися в напрямку міста Покровська, стратегічного напрямку Покровськ", — розповів Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде.

"Ситуація досить складна, але вона під контролем", — наголосив Буданов.

Наступальні дії українців

На відміну від багатьох військових експертів, Буданов не виключає й українського наступу в поточному році.

Однак він не говорив щодо цього докладніше, пославшись на те, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

Буданов додав, що Україна потребує наразі додаткових обсягів артилерійських систем та боєприпасів.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав мету останніх російських ударів по Україні. За його словами, це є частиною кампанії окупантів з підготовки до великого наступу.

Також російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито армія РФ увійшла до передмістя Часового Яру на Донеччині. Своєю чергою у Збройних Силах України спростували відповідні заяви.