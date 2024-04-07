Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Буданов заявив, що влітку російські війська зможуть просунутися вперед — який напрямок arrow

Буданов заявив, що влітку російські війська зможуть просунутися вперед — який напрямок

7 квітня 2024 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Буданов заявив, що влітку російські війська зможуть просунутися вперед — який напрямок
Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна очікує від російських окупантів посилення наступальних дій наприкінці весни або на початку літа. За його словами, ймовірно, це відбудеться під Донецьком.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD у неділю, 7 квітня.

Читайте також:

Контрнаступ окупантів

"Вони трохи просунуться в бік Часового Яру. Вони будуть рухатися в напрямку міста Покровська, стратегічного напрямку Покровськ", — розповів Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде.

"Ситуація досить складна, але вона під контролем", — наголосив Буданов.

Наступальні дії українців

На відміну від багатьох військових експертів, Буданов не виключає й українського наступу в поточному році.

Однак він не говорив щодо цього докладніше, пославшись на те, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

Буданов додав, що Україна потребує наразі додаткових обсягів артилерійських систем та боєприпасів.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав мету останніх російських ударів по Україні. За його словами, це є частиною кампанії окупантів з підготовки до великого наступу.

Також російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито армія РФ увійшла до передмістя Часового Яру на Донеччині. Своєю чергою у Збройних Силах України спростували відповідні заяви. 

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
контрнаступ ЗСУ
Кирило Буданов
ГУР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку