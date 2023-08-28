В ГУР рассказали, сколько "шахедов" планирует собрать Россия до конца года

Представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий. Фото: АрмияINFORM

Россияне планируют создать крупное производство БпЛа на своей территории. После недавних атак "шахедами", в этих дронах обнаружили элементы, из которых можно увидеть, что окончательно их собирают уже в России.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий для РБК-Украина.

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Увеличение производства

"После последних атак "шахедов" мы обнаружили в них элементы, которые указывают на то, что финальный этап сбора этих БпЛа происходит уже на территории России. Об этом в частности свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. И кроме того, мы имеем планы агрессора, которыми предусмотрено наращивание производства "шахедов" на территории РФ. В то же время во время одной из российских выставок ВПК было заявлено, что Москва хочет освоить около 60 БпЛа различных модификаций до 2030 года", — объяснил он.

Планы россиян

По предварительной информации украинской разведки, враг планирует произвести 1 300 единиц "Герань-2" во втором полугодии 2023 года.

По словам Скибицкого, для их изготовления планируется применить комплектующие иностранного и собственного производства. Но на самом деле у РФ нет возможности производить такое количество беспилотников.

В настоящее время ГУР исследует, какова настоящая мощность вражеского производства, в каких местах собирают эти дроны и какие компании на территории РФ помогают поставлять необходимые детали.

Напомним, сейчас Россия имеет около 585 ракет, которые могут выпускать с расстояния более 500 километров. Такими ракетами оккупанты больше всего атакуют разные области нашего государства.