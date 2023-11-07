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В ГУР заявили, что Суровикин уничтожил ракетный потенциал РФ

7 ноября 2023 19:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ГУР заявили, что Суровикин уничтожил ракетный потенциал РФ
Экс-командующий ВКС РФ Сергей Суровикин. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что благодаря действиям экс-командующего ВКС РФ Сергея Суровикина Россия потеряла свой ракетный потенциал. Таким образом, в России не будет такого количества ракет, как было перед вторжением.

Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"В прошлом году у них было значительно больше запасов ракетных вооружений. И несмотря на то, что производство продолжается, к показателям минувшей зимы и к полномасштабному вторжению они не смогут вернуться, поскольку бездумно и массово использовались ракетные удары врагом в прошлый раз. Тот же Суровикин фактически уничтожил ракетный арсенал России", — говорит Юсов, и добавил, что экс-командующий российскими ВКС довел ракетное вооружение России фактически до критического состояния.

Также спикер отметил, что сейчас российская стратегическая авиация проводит перепланировку тактики. Но подчеркнул, что, несмотря на то, что россияне ограничили использование бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95 и Ту-22 из-за ремонта, вероятность, что самолеты будут осуществлять боевые вылеты зимой, продолжает сохраняться.

Напомним, что в ГУР рассказали о том, что Россия накопила 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня для будущих обстрелов Украины. Также в силовом ведомстве заявили, что на временно оккупированной части Херсонской области ВС РФ стали минировать критическую инфраструктуру, что можно расценивать как подготовку к отступлению.

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