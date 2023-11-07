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В ГУР заявили, що Суровікін знищив ракетний потенціал РФ

7 листопада 2023 19:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ГУР заявили, що Суровікін знищив ракетний потенціал РФ
Екскомандуючий ПКС РФ Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що завдяки діям екскомандувача ПКС РФ Сергія Суровікіна Росія втратила свій ракетний потенціал. Таким чином, в Росії не буде такої кількості ракет, як було перед вторгненням.

Про це повідомив спікер ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"Минулого року вони мали значно більше запасів ракетних озброєнь. І попри те, що виробництво продовжується, до показників минулої зими та до повномасштабного вторгнення вони не зможуть повернутися, оскільки бездумно та масово використовувалися ракетні удари ворогом минулого разу. Той самий Суровікін фактично знищив ракетний арсенал Росії", — каже Юсов, та додав, що екскомандувач російськими ПКС довів ракетне озброєння Росії фактично до критичного стану.

Також спікер зазначив, що зараз російська стратегічна авіація проводить перепланування тактики. Та наголосив, що попри те, що росіяни обмежили використання бомбардувальників ракетоносіїв Ту-95 та Ту-22 через ремонт, ймовірність, що літаки здійснюватимуть бойові вильоти зимою, продовжує зберігатися. 

Нагадаємо, що в ГУР розповіли про те, що Росія накопичила 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня для майбутніх обстрілів України. Також у силовому відомстві заявили, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області ЗС РФ стали мінувати критичну інфраструктуру, що можна розцінювати як підготовку до відступу.

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