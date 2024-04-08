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В ГУР отрицают участие в вооруженных провокациях на ЗАЭС и назвали виновников

8 апреля 2024 13:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГУР отрицают участие в вооруженных провокациях на ЗАЭС и назвали виновников
Запорожская атомная электростанция. Фото иллюстративное: Слово и Дело
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Главном управлении разведки заявили, что Украина не имеет никаких вооруженных провокаций на оккупированной Запорожской атомной электростанции. Имитационные удары Российской Федерации по территории станции являются постоянной практикой захватчиков.

Об этом представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал в комментарии "Украинской правде".

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Украина не причастна к провокациям на ЗАЭС

"Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории незаконно оккупированной Россией ЗАЭС", — заверил Юсов.

Российские захватчики в очередной раз подвергают опасности Запорожскую АЭС. Она является ядерным объектом, а вот эти действия подвергают опасность гражданское население и окружающую среду всей Европы.

Российские удары, в том числе имитационные, по территории украинской атомной станции уже являются известной и постоянной преступной практикой окупантов. К тому же россияне активно размещают войска на этом объекте и плотно минируют его.

В ГУР отметили, что Россия должна вывести войска из всех объектов ЗАЭС. Только так можно восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроль над важным объектом атомной энергетики.

Напомним, 7 апреля на территории ЗАЭС сдетонировал беспилотник. В ГУР, комментируя инцидент, заявили, что наносить удары, в том числе имитационные, по станции — это постоянная преступная практика кафиров, а Украина к этим провокациям не причастна.

Как рассказали в МАГАТЭ, в результате атаки не было обнаружено повреждений систем, имеющих критическое значение для ядерной безопасности или безопасности территории станции.

война
Украина
ЗАЭС
оккупанты
Андрей Юсов

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