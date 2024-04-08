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В ГУР заперечили участь у збройних провокаціях на ЗАЕС і назвали винуватців

8 квітня 2024 13:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ГУР заперечили участь у збройних провокаціях на ЗАЕС і назвали винуватців
Запорізька атомна електростанція. Фото ілюстративне: Слово і Діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Головному управління розвідки заявили, що Україна не має відношення до жодних збройних провокацій на окупованій Запорізької атомної електростанції. Імітаційні удари Російської Федерації по території станції є постійною практикою загарбників.

Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів у коментарі "Українській правді".

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Україна не причетна до провокацій на ЗАЕС

"Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС", — запевнив Юсов.

Російські загарбники вже вкотре наражають на небезпеку Запорізьку АЕС. Вона є ядерним об'єктом, а от же ці дії наражають на небезпеку цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи.

Російські удари, у тому числі імітаційні, по території української атомної станції вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів. До того ж росіяни активно розміщують війська на цьому об'єкті і щільно мінують його.

В ГУР зазначили, що Росія має вивести війська з усіх об'єктів ЗАЕС. Лише так можна відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики.

Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС здетонував безпілотник. У ГУР, коментуючи інцидент заявили, що завдавати удари, зокрема імітаційні, по станції — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна.

Як розповіли у МАГАТЕ, внаслідок атаки не було виявлено пошкоджень систем, які мають критичне значення для ядерної безпеки або безпеки території станції.

війна
Україна
ЗАЕС
окупанти
Андрій Юсов

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