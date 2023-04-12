В ISW розповіли, яку частину Бахмута контролюють росіяни та роз'яснили роль "вагнерівців"

Українські військові продовжують тримати оборону Бахмута. Фото: google.com

У Міноборони росії мають намір використовувати бойовиків приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" для захоплення Бахмута. Таким чином російське військове командування хоче звести до мінімуму втрати серед кадрової армії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Міноборони рф і Пригожин стверджували, що бойовики "Вагнера" складають основне зусилля для захоплення території та відштовхування українських сил у центрі Бахмута, тоді як елементи російської армії складають підтримку на флангах "Вагнера" на північ і південь від Бахмута.

"Сили російських ВДВ на флангах, ймовірно, прагнуть лише утримати фланги, а не зробити будь-який значний прогрес. Цей набір сил свідчить про те, що міноборони росії має намір використовувати групу "Вагнера" для захоплення Бахмута, мінімізуючи втрати серед звичайних російських сил", — зазначили аналітики.

В ISW вважають, що міноборони рф прагне використати сили "Вагнера" для захоплення Бахмута, а потім витіснити їх і взяти на себе заслугу перемоги.

Зазначається, що Пригожин повторив, що ПВК "Вагнер" досягає успіхів у Бахмуті, однак стверджуючи, що російські війська контролюють 80% Бахмута завдяки просуванню "Вагнера".

За даними ISW, російські війська займають щонайменше 76,5% Бахмута, виходячи з оцінки рельєфу. Однак ця площа збільшується до 34,5 кв. км або 86,1% Бахмута, якщо врахувати всю територію міста, на яку претендує росія, включаючи суперечливі претензії.

Нагадаємо, раніше у мережі показали, який вигляд має сьогодні знищений, але не захоплений росіянами Бахмут.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ворог не зміг вплинути на прийняття рішень командування на Бахмутському напрямку та не зміг підірвати мотивацію наших бійців, попри всі зусилля, спрямовані на цю мету. Він використовує два інструменти інформаційної війни: повідомлення про нібито свої успіхи в різних формах і повідомлення про нібито розсекречені наші плани та рішення щодо Бахмута.

Додамо, засновник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин останнім часом все частіше з'являється у Бахмуті, де проходять активні бойові дії. В ЗСУ іронічно припускають, що після вибуху в кафе, внаслідок чого загинув російський псевдовоєнкор Владлен Татарський, Пригожину залишатися у Санкт-Петербурзі небезпечно.