Розстрілювали та спалювали полонених: найманець із "Вагнера" розповів про злочини Росії в Бахмуті

Бахмут, зруйнований російськими терористами. Фото: росЗМІ

У січні 2023 року найманці ПВК "Вагнер" розстріляли у Бахмуті щонайменше 60 українських військовополонених та російських дезертирів. Про це розповів у відеоінтерв'ю Gulagu.net колишній ув'язнений Олексій Савічев, який воював у лавах ПВК.

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Як стверджує Савічев, тіла розстріляних було звалено в рів неподалік консервного заводу в Бахмуті.

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"У Бахмуті проходите консервний завод, трохи подалі йдуть казарми, там між заводом та казармами викопаний рів", — описав він місце злочину.

За його словами, командир із позивним "Гільгамеш" наказав йому підірвати тіла гранатами, а потім облити бензином та підпалити. Деякі розстріляні були ще живі — Савічев помітив, що вони дихали, проте не може сказати, скільки їх було.

"Мені був наказ: прийти, підірвати і підпалити. Я ж не буду дивитися, скільки там людей дихало. Я просто побачив там своїх, доповів командиру, мені сказали: "Це вже не наші, валити всіх"... Все, що потрібно було зробити, я зробив. Я все підірвав і все підпалив", — розповів він.

Для того, щоб знищити трупи, Савічеву знадобилося 30 гранат із тротилом та каністра бензину.

"Я не знаю, залишилися там живі чи ні (після цього. — Ред.). Мені було вже по барабану. Мені б швидше виконати наказ і відігрітися, тому що на вулиці було дуже-дуже холодно... Мені дали тридцять гранат, мені дали каністру (з бензином. — Ред.), я пішов і виконав... Одна каністра — коли купа м'яса, там більше не треба. Що там потім було, засипали їх, не засипали, цього я не знаю", — заявив найманець.

Скільки саме українських військовополонених було серед розстріляних, Савічев не знає: за його словами, підрахувати їх у "купі трупів" було неможливо.

Спочатку принижують, потім розстрілюють

До вступу до лав пригожинського ПВК Олексій Савічев відбував покарання в ІЧ-1 УФСІН Росії у Воронезькій області. На момент вступу до "Вагнера" йому залишалося сидіти лише три місяці.

"Хотів поміняти картинку. Я тридцять років сидів, а там брали людей, які можуть убивати. А я можу вбивати", — пояснив він своє рішення.

За його словами, за невиконання наказів "вагнерівців" спочатку піддають публічному приниженню, а потім розстрілюють.

"Голову прив'язуєш до яєць нах@@@й і ж@@@пу розриваєш", — описав Савичов підготовку до страти тих, хто провинився.

Сам розстріл, за його словами, проводять співробітники ФСБ. Савічев стверджує, що йому відомо про страту щонайменше 70 росіян.

Нагадаємо, також Олексій Савічев розповів правозахисникам про розстріл мирних жителів Бахмута. За його словами, було розстріляно щонайменше 20 городян, із них близько 10 підлітків 15-17 років.