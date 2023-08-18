В ISW оценили, какое значение имеет успех, достигнутый ВСУ возле Работиного и Урожайного

Воины ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб

Успех ВСУ в Урожайном ужасает оккупантов. Так, командование россия уже заговорило о возможности "заморозки войны".

Об этом информирует ISW.

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Украинские наступления вблизи небольших населенных пунктов в районе границы Донецко-Запорожской области и западе Запорожской области, вероятно, имеют тактическое значение через структуру российских оборонных линий.

Так, украинский полковник Петр Черник 15 августа заявил, что трехэшелонная линия российской обороны на юге Украины состоит из:

первой линии минных полей в несколько километров;

вторая линия сосредоточения артиллерии, техники и личного состава;

третья линия тыловых позиций предназначена для сохранения ресурсов.

Продвижения ВСУ к северу и северо-востоку от Работино (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожья могут позволить украинским силам начать действовать в районах по самым плотным минным полям.

"Если районы вокруг второй российской линии обороны будут менее заминированы, то они, вероятно, будут более благоприятными для более быстрого завоевания Украины", — информирует Институт.

Российские войска приложили значительные усилия, ресурсы и личный состав для содержания таких населенных пунктов, как Работино и Урожайное, поэтому недавние украинские успехи в этих районах, вероятно, отражают более широкую деградацию обороны российских сил.

"Интенсивные усилия России удержать эти населенные пункты вместо того, чтобы увести свои силы, означают, что украинским силам, вероятно, пришлось полностью деградировать российские подразделения перед наступлением", — говорится в сообщении.

Недавний переброс войск из приграничной зоны Донецко-Запорожской области к югу от района Работино дополнительно свидетельствуют о том, что последние украинские наступления значительно ухудшили российские силы, которые с начала контрнаступления без ротации держали оборону в западной части Запорожской области.

"Отсутствие российских оперативных резервов означает, что российским войскам придется укреплять одни участки фронта за счет других, вероятно, ослабление российских оборонных линий", — отмечает Институт.

В то же время командир батальона "Восток" Александр Ходаковский пожаловался на то, что российское командование не смогло прислать подкрепление для защиты истощенных российских сил, защищавших Урожайное.

"Это может свидетельствовать о том, что российское командование уже делает трудный выбор относительно того, каким секторам отдать приоритет при продвижении украинских войск", — оценивает ISW.

К тому же после освобождения Урожайного, Ходаковский предложил России заморозить войну в Украине вдоль нынешней линии фронта. Ведь состояние "ни война, ни мир" по его мнению, ослабит Украину и позволит РФ собраться с силами и снова начать наступательные действия в выгодный момент.

Ходаковский считает, что Россия не сможет победить Украину военным путем в ближайшее время и что российские войска вряд ли легко оккупируют дополнительные украинские города.

Напомним, В ISW рассказали о тактике оккупантов использования "шахедов".