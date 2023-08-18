В ISW розповіли про тактику окупантів використання "шахедів"

Безпілотники Shahed. Фото: росЗМІ

Наразі російські окупанти використовують безпілотники Shahed проти України переважно як приманки. Вони це роблять, щоб високоточні ракети мали більше шансів вразити свої цілі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Тактика росіян

Аналітики розповіли, що російське командування вважає, що велика кількість ударних безпілотників дозволить російським силам подолати українську протиповітряну оборону. БпЛА Shahed не несуть достатнього корисного навантаження, щоб значно завдати шкоди найважливішим військовим цілям України. В ISW зазначили, що росіяни, ймовірно, продовжать використовувати безпілотники для націлювання на легкі та цивільні цілі в Україні.

До того ж речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що сили РФ покладатимуться на ударні безпілотники, тому що вони дешевші та легші у виробництві, ніж високоточні ракети.

Незадоволені окупанти

Аналітики вважають, що РФ, ймовірно, незадоволена якістю безпілотників Shahed-131- і -136, які вона постачає з Ірану. Однак Москва прагне зберегти Іран як довгострокового стратегічного оборонного партнера.

"The Washington Post повідомляє, що приблизно 25 відсотків наданих Іраном дронів прибувають пошкодженими, багато з них навіть непрацездатними", — йдеться у звіті.

Росія продовжує позиціювати себе як таку, що підтримує або співпрацює з Іраном в інших стратегічних ініціативах, включаючи просування іранської зброї на форумі "Армія-2023", продовження двосторонніх обговорень оборонного співробітництва і намагання вигнати американські війська із Сирії.

Нагадаємо, в українській розвідці попередили про можливі провокації РФ на День Незалежності України. У ГУР закликали українців не нехтувати власною безпекою.