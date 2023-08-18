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У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ з ліквідації окупантів за добу

18 серпня 2023 06:36
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Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ з ліквідації окупантів за добу
Українські захисники на передовій. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалась 541 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Так, авіація Сил оборони України завдала сім ударів по окупантах та їхній військовій техніці, зокрема два удари — по російських ЗРК.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що ЗСУ ліквідували два ворожих гелікоптери Ка-52 та чотири розвідувальні безпілотники.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника", — йдеться в повідомленні.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українська техніка в соняшниках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські захисники на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український військовий збиває цілі ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що українські військові мали успіх південніше звільненого населеного пункту Урожайне в Донецькій області. Бійці ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Також ми писали, що українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22-гої ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".

Додамо, що українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися в західній частині Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Бійці ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, а також звільнили від окупантів Урожайне.

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