У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ з ліквідації окупантів за добу

Українські захисники на передовій. Фото: REUTERS

Розпочалась 541 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Так, авіація Сил оборони України завдала сім ударів по окупантах та їхній військовій техніці, зокрема два удари — по російських ЗРК.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Успіхи українських військових зі знищення окупантів

Зазначається, що ЗСУ ліквідували два ворожих гелікоптери Ка-52 та чотири розвідувальні безпілотники.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника", — йдеться в повідомленні.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українська техніка в соняшниках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Український військовий збиває цілі ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що українські військові мали успіх південніше звільненого населеного пункту Урожайне в Донецькій області. Бійці ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Також ми писали, що українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22-гої ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".

Додамо, що українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися в західній частині Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Бійці ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, а також звільнили від окупантів Урожайне.