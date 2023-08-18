В ISW оцінили, яке значення мають успіхи ЗСУ біля Роботиного і Урожайного

Воїни ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб

Успіх ЗСУ в Урожайному жахає окупантів. Так, командування росія вже заговорило про можливість "замороження війни".

Про це інформує ISW.

Читайте також:

Як успіхи в Урожайному та Роботиному впливають на хід війни

Українські наступи поблизу невеликих населених пунктів у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області, ймовірно, мають тактичне значення через структуру російських оборонних ліній.

Так, полковник Петро Черник 15 серпня заявив, що триешелонна лінія російської оборони на півдні України складається з:

першої лінії мінних полів на кілька кілометрів;

друга лінія зосередження артилерії, техніки та особового складу;

третя лінія тилових позицій призначена для збереження ресурсів.

Нещодавні українські просування на північ і північний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запоріжжя можуть дозволити українським силам почати діяти в районах за найщільнішими мінними полями.

"Якщо райони навколо другої російської лінії оборони будуть менш заміновані, то вони, ймовірно, будуть більш сприятливими для швидшого завоювання України", — інформує Інститут.

Російські війська доклали значних зусиль, ресурсів і особового складу для утримання таких населених пунктів, як Роботине та Урожайне, тому нещодавні українські успіхи в цих районах, ймовірно, відображають ширшу деградацію оборони російських сил.

"Інтенсивні зусилля Росії утримати ці населені пункти замість того, щоб відвести свої сили, означають, що українським силам, ймовірно, довелося повністю деградувати російські підрозділи перед наступом", — йдеться у повідомленні.

До того ж перекидання військ з прикордонної зони Донецько-Запорізької області південніше, до району Роботине додатково свідчить про те, що останні українські наступи значно погіршили російські сили, які з початку контрнаступу без ротації тримали оборону в західній частині Запорізької області.

"Відсутність російських оперативних резервів означає, що російським військам доведеться зміцнювати одні ділянки фронту за рахунок інших, ймовірно послаблення російських оборонних ліній", — зазначає Інститут.

Водночас командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський поскаржився на те, що російське командування не спромоглося надіслати підкріплення для захисту виснажених російських сил, які захищали Урожайне.

"Це може свідчити про те, що російське командування вже робить важкий вибір щодо того, яким секторам віддати пріоритет під час просування українських військ", — оцінює ISW.

До того ж після звільнення Урожайного, Ходаковський запропонував Росії заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту. Адже стан "ні війна, ні мир" на його думку, послабить Україну та дасть РФ можливість зібратись із силами та знову почати наступальні дії увигідний момент.

Наразі Ходаковський вважає, що Росія не зможе повалити Україну військовим шляхом найближчим часом і що російські війська навряд чи легко окупують додаткові українські міста.

Нагадаємо, В ISW розповіли про тактику окупантів використання "шахедів".