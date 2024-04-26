В ISW оценили вероятность захвата Часового Яра Россией

Оккупационные войска РФ. Фото: росСМИ

Российские войска не покидают попыток захватить Часов Яр Донецкой области и это представляет серьезную угрозу, хотя быстро это сделать им не удастся. В случае захвата города оккупационная армия сможет начать дальнейшие наступления против городов, образующих значительный украинский оборонный пояс в регионе.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что российские войска, вероятно, будут продолжать добиваться тактических успехов на направлении Часового Яра, но эти успехи вряд ли перерастут в значительное в оперативном плане проникновение, не говоря уже о том, чтобы повлечь за собой крах украинской обороны к западу от Авдеевки.

В настоящее время захватчики остаются примерно в 30 километрах от их оперативной цели — Покровска Донецкой области. Однако это не означает, что противник сможет добиться успехов в ближайшей перспективе.

"Российское давление на Часов Яр более ощутимо. Российские войска, которые сейчас находятся на восточной окраине Часового Яра, усиливают усилия по захвату города с марта 2024 года. Наступательная попытка захватить Часов Яр открывает РФ ближайшие перспективы для оперативного значительного прогресса, поскольку захват города, вероятно, позволит российским войскам начать дальнейшие наступательные операции против городов, образующих значительный украинский оборонный пояс в Донецкой области", — говорится в отчете.

В ISW подчеркнули, что несмотря на то, что российские войска действительно представляют реальную угрозу захвата города, они не смогут сделать это быстро. Оккупационная армия, вероятно, пытается захватить как можно больше территории до того, как в Украину прибудет помощь от США.

"Это оружие значительно улучшит обороноспособность Украины в ближайшие недели, и российское военное командование может активизировать наступательные операции северо-западнее Авдеевки, поскольку эта территория предоставляет больше возможностей для быстрого достижения тактических успехов, несмотря на относительную оперативную незначительность этих успехов", — добавили аналитики.

Напомним, недавно спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что корпус российской армии, численностью в 25 тысяч человек личного состава, пошел штурмовать Часов Яр.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские захватчики рассчитывают захватить Часов Яр до 9 мая. Однако ВСУ рассчитывают выстоять благодаря своевременной поставке оружия от союзников.