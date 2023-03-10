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В ISW оценили угрозу повторных наступлений россии на Угледар

10 марта 2023 07:34
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Армия рф снова готовится наступать на Угледар, — ISW
Армия рф не имеет достаточного количества сил и боеприпасов для успешного наступления
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Российские оккупационные войска хотят возобновить наступательные операции на Угледар. Однако аналитики говорят, что это не придаст захватчикам преимущества.

Об этом говорится в материале Института изучения войны.

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Подробности

В ISW видят признаки того, что армия россии готовится к новым атакам на Угледар. Впрочем, у них сохраняются проблемы с персоналом и боеприпасами.

Так, министр обороны россии Сергей Шойгу приказал генерал-полковнику Рустаму Мурадову любой ценой взять Угледар, чтобы урегулировать критику вокруг минобороны относительно отсутствия прогресса и значительных потерь. Однако русские войска до сих пор испытывают острый дефицит вооружения.

В новом отчете говорится, что военнослужащие 136 ОМСБр 58 общевойсковой армии Южного военного округа обратились в командование за дополнительными артиллерийскими боеприпасами. Именно они заменят 155 бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота из рф, потерпевшей сокрушительное поражение под Угледаром.

"Маловероятно, что 136 мотострелковая бригада сможет добиться тактического наступления под Угледаром, которого не смогли добиться 155 бригада морской пехоты, 40 бригада морской пехоты и другие российские соединения", — говорится в отчете.

Напомним, ранее мы писали, что оккупационные войска россии продвинулись к северо-западу от Бахмута.

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