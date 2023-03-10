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В ISW оцінили загрозу повторних наступів рф на Вугледар

10 березня 2023 07:34
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Армія рф знову готується наступати на Вугледар, — ISW
Армія рф не має достатньої кількості сил та боєприпасів для успішного наступу
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська хочуть відновити наступальні операції на Вугледар. Однак аналітики кажуть, що це не додасть загарбникам переваг.

Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни.

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Деталі

В ISW бачать ознаки того, що армія росії готується до нових атак на Вугледар. Втім, у них зберігаються проблеми з персоналом та боєприпасами. 

Так, міністр оборони рф Сергій Шойгу наказав генерал-полковнику Рустаму Мурадову за будь-яку ціну взяти Вугледар, щоб врегулювати критику довкола міноборони щодо відсутності прогресу та значних втрат. Однак російська війська досі відчувають гострий дефіцит озброєння.

У новому звіті сказано, що військовослужбовці 136 ОМСБр 58 загальновійськової армії Південного військового округу звернулися до командування за додатковими артилерійськими боєприпасами. Саме вони замінять 155 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту зс рф, яка зазнала нищівної поразки під Вугледаром.

"Малоймовірно, що 136 мотострілецька бригада зможе домогтися тактичного наступу під Вугледаром, якого не змогли добитися 155 бригада морської піхоти, 40 бригада морської піхоти та інші російські з'єднання", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупаційні війська рф просунулися на північний захід від Бахмута.

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