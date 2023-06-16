В ISW объяснили, почему Кадыров развернул чеченский спецназ на российской границе

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: ТАСС

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров развернул чеченский спецназ "Ахмат" в приграничных районах Белгородской области РФ. Такое решение принято для возможной поддержки Министерства обороны России.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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Что известно

Кадыров 15 июня сообщил, что чеченский батальон "Запад Ахмат" по его приказу прибыл на пункты пропуска "Нехотеевка" и "Козинка" Белгородской области, чтобы охранять границу от рейдов на территории РФ.

По его словам, ахматовцы будут работать вместе с другими российскими войсками по защите Белгородской области и жителей других приграничных районов.

Для чего это сделано

"Вероятно, Кадыров имеет целью представить себя и чеченские силы как сотрудничающие с Минобороны, прямо противопоставляя предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина, который ранее угрожал развернуть силы Вагнера в Белгородской области без разрешения российского Минобороны или российского военного командования", — говорится в сообщении ISW.

Исчезновение близкого друга Рамзана Кадырова

Ранее в Украине исчез близкий друг Рамзана Кадырова, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. По некоторым данным, он был ликвидирован, но российская сторона утверждает, что Делимханов жив.

По информации политолога Кирилла Сазонова, Адам Делимханов был уничтожен с помощью подразделения ССО в районе оккупированного Приморска в Запорожской области.

Сазонов отметил, что украинская разведка работала по поиску скопления российской военной техники, когда наткнулась на кортеж руководства подразделения "Ахмат".

Эту информацию разведчики передали артиллеристам, метко обстрелявшим кортеж с кадыровцами.

"Раненых нет, даже "скорая помощь" не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. За пол часа прилетели 12 бортов", — написал политолог-военнослужащий.

Напомним, ранее чеченские спецназовцы, подконтрольные Рамзану Кадырову, перешли в подчинение министерству обороны России. Сам лидер Чечни в последнее время воздерживается от критики ведомства Сергея Шойгу.