Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров розповів про "успішний" пошук української ДРГ на Донбасі. Він навіть опублікував відео, на якому показав форму ЗСУ та зброю.

Про це Рамзан Кадиров розповів у своєму Telegram-каналі.

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Кадиров заявив, що начальники відділів МВС РФ по Курчалоєвському і Шатойському районам ЧР Рустам Агуєв та Гайрбек Делімханов проводять оперативні заходи, які нібито спрямовані на виявлення української ДРГ.

"На контрольованій підрозділом Рустама Агуєва території активізувалися українські ДРГ. Це означає, що наші бійці відкрили на них сезон полювання. До речі, вже є відмінні результати. Під час проведення спецзаходів у населених пунктах, у приватних домоволодіннях і на прилеглих територіях наші воїни виявляють цікаві знахідки", — розповів Кадиров.

За його словами, росіяни нібито позбавляють членів української ДРГ військової форми, боєприпасів та провізії. Кадиров також заявив, що українці "покинули" деяку територію.

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"Ми перебуваємо в зоні проведення СВО для захисту мирних жителів від свавілля українських бандитів. І, безсумнівно, наздоженемо кожного, хто спрямовує зброю на беззахисних людей", — додав Кадиров.

Нагадаємо, на східному та південному фронтах російські окупанти будуть використовувати кадировців, які майже рік не воювали. Ними Кремль хоче замінити "вагнерівців".

Також ми писали, що вночі 31 травня Рамзан Кадиров повідомив, що чеченські підрозділи отримали новий наказ про передислокацію. Вони мають переміститись в Донецьку область і розпочати бойові дії там.