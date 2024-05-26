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В ISW объяснили, почему наступление на Харьковщине стало для России провальным

26 мая 2024 08:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В ISW объяснили, почему наступление на Харьковщине стало для России провальным
В Харьковской области воюют африканские наемники. Фото: wikimedia.org
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Преждевременное начало российских наступательных операций на севере Харьковской области подорвало успех России в этом регионе. Оккупанты начали свою наступательную операцию на севере Харьковской области с ограниченными силами и еще не перебросили туда значительные резервы, что привело к снижению темпов российского продвижения и наступательных операций.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики также отмечают, что разрозненность действующих на севере Харьковщины российских подразделений и явная нерешительность военных РФ по привлечению резервов свидетельствуют, что российские войска пытаются довести численность Северной группировки до запланированного уровня перед тем, как активизировать наступательные операции.

К моменту начала наступательных операций 10 мая в районе границы находилось около 35 000 российских военнослужащих, тогда как украинские источники указывали на намерение России сосредоточить в этом районе от 50 до 70 тысяч военнослужащих.

Эксперты предполагают, что российские войска, вероятно, приступили к наступательной операции ранее запланированного срока, надеясь закрепиться до прибытия военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, что сделало бы эту задачу более трудной.

По сообщениям, российским войскам удалось застать украинские силы неожиданно 10 мая и добиться тактически значительных успехов в районах, менее защищенных. Однако ограниченность человеческих ресурсов не позволила российским войскам добиться более глубокого проникновения.

Главное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о начале расследования по факту ненадлежащей подготовки украинской обороны в этом районе и оставлении позиций на Липцовском и Волчанском направлениях. Это позволило российским войскам продвинуться ко второй линии украинской обороны, но они не смогли добиться значительного проникновения.

"Украинские войска закрепились на оборонных позициях, а российские войска использовали свою тактическую возможность добиться быстрых успехов против легко удерживаемых позиций", — отмечают аналитики ISW.

Ранее в ISW объяснили, почему оккупанты пошли в наступление ранее запланированной даты.

Также у россиян были амбициозные планы, предполагавшие окружение Харькова и удар на Купянск. В течение 72 часов с начала атаки россияне должны были продвинуться до села Борщев, угрожая областному центру обстрелами ствольной артиллерией.

российские войска
Харьковская область
оккупанты
война в Украине
Россия

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