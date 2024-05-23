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В ISW пояснили, чому окупанти пішли в наступ раніше запланованої дати

23 травня 2024 07:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наступ РФ в Харківській області — чому окупанти активізувалися раніше, ніж планували
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти почали новий наступ в Україні раніше, ніж планували. Активізація ворога пов'язана з відновленням надання допомоги від Сполучених Штатів Америки для Києва.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Наступ РФ в Україні

Армія противника розпочала обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області 10 травня.

Ймовірно, окупантам довелося розпочати наступ раніше, ніж планувалося, через відновлення безпекової допомоги з боку США. Однак війська РФ залучили обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.

В ISW зазначили, що вже 14 травня темпи наступальних операцій загарбників на півночі Харківської області почали сповільнюватись. Можливо, наразі окупанти надають пріоритет створенню "буферної зони" на міжнародному кордоні, а не глибшому вторгненню в Харківську область.

За словами аналітиків, РФ почала наступ вздовж харківського кордону, маючи на меті відволікти українські сили, щоб уможливити російський наступ в інших районах східної України. До того ж загарбники хочуть просунутися в межах ефективної дальності стрільби артилерії по місту Харків.

Нагадаємо, російські війська значно активізували бойові дії на Харківщині. За даними ISW, противник, імовірно, залучить в атаках африканських найманців. Українські сили оборони утримують наступ російських окупантів на Харківщині. 

Також у росіян були амбітні плани, які передбачали оточення Харкова та удар на Куп'янськ. Протягом 72 годин з початку атаки росіяни мали просунутися до села Борщова, загрожуючи обласному центру обстрілами ствольною артилерією.

США
війна
Харків
Україна
Харківська область
окупанти
ISW
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