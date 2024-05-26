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В ISW пояснили, чому наступ на Харківщині став для Росії провальним

26 травня 2024 08:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В ISW пояснили, чому наступ на Харківщині став для Росії провальним
На Харківщині воюють африканські найманці. Фото: wikimedia.org
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Передчасне започаткування російських наступальних операцій на півночі Харківської області підірвало успіх Росії в цьому регіоні. Окупанти розпочали свою наступальну операцію на півночі Харківської області з обмеженими силами і ще не перекинули туди значні резерви, що призвело до зниження темпів російського просування та наступальних операцій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики також зазначають, що розрізненість російських підрозділів, які діють на півночі Харківщини, і явна нерішучість військових РФ щодо залучення резервів свідчать про те, що російські війська намагаються довести чисельність Північного угруповання до запланованого рівня перед тим, як активізувати наступальні операції.

На момент початку наступальних операцій 10 травня в районі кордону перебувало близько 35 000 російських військовослужбовців, тоді як українські джерела вказували на намір Росії зосередити в цьому районі від 50 до 70 тисяч військовослужбовців.

Експерти припускають, що російські війська, ймовірно, розпочали наступальну операцію раніше запланованого терміну, сподіваючись закріпитися до прибуття військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, що зробило б це завдання важчим.

За повідомленнями, російським військам вдалося застати українські сили зненацька 10 травня та досягти тактично значних успіхів у районах, які були менш захищеними. Однак обмеженість людських ресурсів не дозволила російським військам досягти глибшого проникнення.

Головне бюро розслідувань (ГБР) України оголосило про початок розслідування за фактом неналежної підготовки української оборони у цьому районі та залишення позицій на Липцівському та Вовчанському напрямах. Це дозволило російським військам просунутися до другої лінії української оборони, але вони не змогли досягти значного проникнення.

"Українські війська закріпилися на оборонних позиціях, а російські війська використали свою тактичну можливість досягти швидких успіхів проти легко утримуваних позицій", — зазначають аналітики ISW.

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Також у росіян були амбітні плани, які передбачали оточення Харкова та удар на Куп'янськ. Протягом 72 годин з початку атаки росіяни мали просунутися до села Борщова, загрожуючи обласному центру обстрілами ствольною артилерією.

російські війська
Харківська область
окупанти
війна в Україні
Росія

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