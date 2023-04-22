В ISW объяснили, почему Пригожин призывал Путина прекратить войну

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ

Призывы финансиста российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина к российским властям закончить войну и сосредоточиться на закреплении российских сил на оккупированных территориях могут свидетельствовать о том, что он нашел покровителя. Возможно, речь идет о человеке, связанном с Минобороны России, который поддерживает временную заморозку войны в Украине по политическим мотивам.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Возобновление сотрудничества Пригожина из Минобороны РФ

Пригожин публично возобновил сотрудничество с российским Минобороны и, казалось, вернул себе некоторые привилегии, предоставленные Кремлем, в начале апреля после многомесячного спора с российским военным командованием.

Аналитики считают, что Министерство обороны России и российское военное командование могут быть заинтересованы в замораживании войны по восстановлению российских сил.

"Недавнее сотрудничество Пригожина с российским МО указывает, что он, возможно, достиг соглашения с российским военным командованием — возможно, предложив просить Путина о временном прекращении огня, чтобы восстановить способность наращивать свои силы и расширить свою политическую позицию перед губернаторскими и президентскими выборами у РФ", — говорится в отчете ISW.

Почему России выгодно временное прекращение огня

По мнению аналитиков, временное прекращение огня в Украине и затягивание войны пойдут только в пользу России, позволяя ей восстановить свои силы и снизить поддержку Украины Западом.

"После возобновления боеспособности Россия будет использовать оккупированные территории в Украине как плацдарм для будущих наступательных операций. Россия продолжает использовать информационные операции на Западе как оружие, чтобы препятствовать оказанию военной помощи, и такие усилия лишь усилятся, если Россия сможет создать прочную линию обороны с помощью военнослужащих за контрактом и срочников, которые замедлят продвижение Украины", — отмечает ISW.

Напомним, недавно руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил российским властям объявить окончание военных действий в Украине и сосредоточиться на закреплении оккупированных территорий.

В ISW ранее заявили, что российская частная военная компания "Вагнер" начала получать помощь Министерства обороны РФ. Причиной изменения отношения Кремля к компании Евгения Пригожина стали неудачи на фронте регулярной армии.