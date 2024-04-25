В ISW объяснили, почему ракеты ATACMS могут не оправдать ожидания Украины

Ракеты ATACMS, ключевая составляющая нового пакета помощи. Фото: Mariusz Burcz

Отправка Украине ракет большой дальности ATACMS в достаточном количестве позволит украинским силам ухудшить материально-техническое обеспечение российских захватчиков и угрожать их аэродромам в глубоком тылу. Впрочем, месяц задержки могли дать России время, чтобы снизить потенциальный оперативный эффект для Украины.

Такое мнение высказали эксперты Института изучения войны (ISW) в четверг, 25 апреля.

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Вооруженные кассетными боеприпасами версии ракет ATACMS позволят Силам обороны Украины наносить более эффективные удары по аэродромам, чем отдельные ракетные удары по отдельным самолетам.

Эти удары могут заставить россиян перевести самолеты дальше линии фронта. Впрочем, это может больше помешать работе вертолетов, чем самолетам с высокой дальностью полета.

Российские войска эффективно использовали вертолеты при отражении украинских механизированных атак во время контрнаступления Украины в Запорожской области летом 2023 года. На данный момент россияне используют вертолет для поддержки текущих наступательных операций на востоке Украины значительно реже.

В настоящее время российские войска активно используют самолеты для нанесения ударов планирующими бомбами по всей линии фронта. Отвод этих самолетов на аэродромы, расположенные дальше фронта, вероятно, будет иметь лишь незначительное влияние на скорость ударов.

Использование Украиной ATACMS также может представлять значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах.

"Украинские удары по российской материально-технической базе или российской авиации в глубоких тылах, вероятно, будут значительны с оперативной точки зрения, однако только в том случае, если украинские силы будут успешно координировать их с наземными операциями", — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью Кремля является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и массовой миграции в пределах страны.

Напомним, что ISW писал, что украинская противовоздушная оборона подвергается деградации на фронте, что позволяет российской авиации совершать свои операции.