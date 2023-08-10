В ISW объяснили, почему "вагнеровцы" покидают Беларусь

Глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе с боевиками. Фото: Reuters

Соглашение между российским диктатором Владимиром Путиным и руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после бунта "вагнеровцев", который произошел 24 июня, развалилось. Об этом свидетельствуют предположения о выходе группы из территории Беларуси.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Вывод "вагнеровцев" из Беларуси

Отмечается, 8 августа стало известно, что ЧВК "Вагнер" проводит первый этап вывода из Беларуси боевиков. В Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области запланировано вывезти автобусами сначала 500-600 человек. Следующий этап должен начаться 13 августа.

Отказ финансирования

"Инсайдерский источник и источник, связанный с "Вагнером", предположили, что войска ЧВК "Вагнер" могут покинуть Беларусь из-за того, что президент Беларуси Александр Лукашенко отказался финансировать ЧВК "Вагнер", обнаружив, что Россия не будет платить за боевиков, как он, очевидно, ожидал", — говорится в сообщении.

Что известно о перемещении боевиков

По информации источника, некоторые инструкторы останутся в стране, чтобы учить белорусских военных. Но в Институте не заметили визуальных доказательств того, что "вагнеровцы" покидают Белорусь.

"Инсайдерский источник 6 августа утверждал, что силы "Вагнера", которые не были развернуты в Ливии, "срочно" ушли в отпуск в России, и что командование "Вагнера" призвало своих бойцов поддерживать связь, поскольку новые приказы могут поступить в любой момент", — добавили в сообщении.

Также источники военной группы заявили, что основные силы ЧВК "Вагнер" активизируются в конце августа, однако детали по этому поводу неизвестны.

Соглашение разваливается

"Утверждение о том, что ЧВК "Вагнер" перемещается из Беларуси — относительно безопасного убежища для "Вагнера" и Пригожина — обратно в Россию, упоминания командования "Вагнера" о новых приказах и заявлениях о предстоящей "активизации" ЧВК "Вагнер" в конце августа, вероятно, свидетельствуют о том, что аспекты соглашения, позволявшего "вагнеровцам" переехать в Беларусь и продолжить деятельность там и в Африке, развалилось", — подытожили в Институте.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил уверенность в том, что бунт лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был частью заранее запланированной операции, утвержденной Владимиром Путиным. Главная миссия этой операции заключалась в идентификации генералов, находящихся в оппозиции к власти.