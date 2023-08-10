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В ISW пояснили, чому "вагнерівці" покидають Білорусь

10 серпня 2023 08:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ISW пояснили, чому "вагнерівці" покидають Білорусь
Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин разом з бойовиками. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Угода між російським диктатором Володимиром Путіним та ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним після бунту "вагнерівців", який стався 24 червня, розвалилася. Про це свідчать припущення щодо виходу групи з території Білорусі.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Виведення "вагнерівців" з Білорусі

Зазначається, 8 серпня стало відомо, що ПВК "Вагнер" проводить перший етап щодо виведення з Білорусі бойовиків. До Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей заплановано вивезти автобусами спочатку 500-600 осіб. Наступний етап має розпочатися 13 серпня. 

Відмова фінансування

"Інсайдерське джерело та джерело, пов’язане з "Вагнером", припустили, що війська ПВК "Вагнер" можуть залишити Білорусь через те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився фінансувати ПВК "Вагнер", коли виявив, що Росія не буде платити за бойовиків, як він, очевидно, очікував", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про переміщення бойовиків

За інформацією джерела, деякі інструктори залишаться в країні, аби навчати білоруських військових. Але в Інституті не помітили візуальних доказів того, що "вагнерівці" покидають Білорусь. 

"Інсайдерське джерело 6 серпня стверджувало, що сили "Вагнера", які не були розгорнуті в Лівії, "терміново" пішли у відпустку в Росії, і що командування "Вагнера" закликало своїх бійців підтримувати зв'язок, оскільки нові накази можуть надійти будь-коли", — додали у повідомленні.

Також джерела військової групи заявили, що основні сили ПВК "Вагнер" активізуються в кінці серпня, проте деталі щодо цього невідомі.

Угода розвалюється

"Твердження про те, що ПВК "Вагнер" переміщується з Білорусі — відносно безпечного притулку для "Вагнера" та Пригожина — назад до Росії, згадки командування "Вагнера" про нові накази та заяви про майбутню "активізацію" ПВК "Вагнер" наприкінці серпня, ймовірно, свідчать про те, що аспекти угоди, яка дозволяла "вагнерівцям" переїхати до Білорусі та продовжити діяльність там і в Африці, розвалилася", — підсумували в Інституті. 

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що бунт лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина був частиною заздалегідь запланованої операції, затвердженої Володимиром Путіним. Головна місія цієї операції полягала в ідентифікації генералів, які перебувають в опозиції до влади.

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