В ISW объяснили, как недостаток систем ПВО в Украине отражается на фронте

Система ПВО Patriot. Фото: Reuters

Нехватка систем противовоздушной обороны в Украине активизировала удары оккупантов авиабомбами по прифронтовым районам. Кроме того, это может стать решающим фактором захвата города Часов Яр в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Как недостаток систем ПВО в Украине отражается на фронте

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post за 10 апреля заявил, что сейчас Украина очень сосредоточена на том, чтобы как можно быстрее получить семь батарей Patriot из других стран для защиты самих больших городов Украины. Министр сообщил, что хотя бы одну из этих батарей Украина разместит поближе к линии фронта.

Также чиновник подчеркнул, что Украине особенно нужны системы Patriot для защиты от российских баллистических ракет, таких как "Кинжал", поскольку украинские системы противовоздушной обороны советских времен не способны перехватить эти ракеты.

Аналитики отмечают, что российские удары заставили Украину принять трудные решения между обеспечением противовоздушной обороны больших населенных пунктов в тылу и активных территорий на линии фронта. Россия, похоже, использует деградированный зонт противовоздушной обороны Украины, пытаясь разрушить энергетическую сеть Украины и сдержать ее оборонно-промышленный потенциал, тогда как российские сухопутные силы пользуются своей способностью использовать авиаудары по украинским позициям на передовой, чтобы добиться медленных, но постоянных успехов.

"ISW продолжает оценивать, что редкое и непостоянное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта, вероятно, способствовало усилению Россией ударов управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами, которые российские войска использовали для тактического эффекта во время захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года. Сейчас российские силы, похоже снова используют во время текущих наступательных операций под Часовым Яром", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Украине нужно несколько десятков батарей Patriot, чтобы перекрыть север и юго-восток от российской авиации.

В то же время, аналитик по вопросам обороны Юлиан Репке заявил, что в Украине закончились ракеты для западных систем ПВО, в частности для системы Patriot и IRIS-T. Он утверждает, что РФ "уничтожила большинство других запасов средств" противовоздушной обороны Украины.