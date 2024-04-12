Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ISW объяснили, как недостаток систем ПВО в Украине отражается на фронте arrow

В ISW объяснили, как недостаток систем ПВО в Украине отражается на фронте

12 апреля 2024 07:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW объяснили, как недостаток систем ПВО в Украине отражается на фронте
Система ПВО Patriot. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Нехватка систем противовоздушной обороны в Украине активизировала удары оккупантов авиабомбами по прифронтовым районам. Кроме того, это может стать решающим фактором захвата города Часов Яр в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Как недостаток систем ПВО в Украине отражается на фронте

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post за 10 апреля заявил, что сейчас Украина очень сосредоточена на том, чтобы как можно быстрее получить семь батарей Patriot из других стран для защиты самих больших городов Украины. Министр сообщил, что хотя бы одну из этих батарей Украина разместит поближе к линии фронта.

Также чиновник подчеркнул, что Украине особенно нужны системы Patriot для защиты от российских баллистических ракет, таких как "Кинжал", поскольку украинские системы противовоздушной обороны советских времен не способны перехватить эти ракеты.

Аналитики отмечают, что российские удары заставили Украину принять трудные решения между обеспечением противовоздушной обороны больших населенных пунктов в тылу и активных территорий на линии фронта. Россия, похоже, использует деградированный зонт противовоздушной обороны Украины, пытаясь разрушить энергетическую сеть Украины и сдержать ее оборонно-промышленный потенциал, тогда как российские сухопутные силы пользуются своей способностью использовать авиаудары по украинским позициям на передовой, чтобы добиться медленных, но постоянных успехов.

"ISW продолжает оценивать, что редкое и непостоянное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта, вероятно, способствовало усилению Россией ударов управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами, которые российские войска использовали для тактического эффекта во время захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года. Сейчас российские силы, похоже снова используют во время текущих наступательных операций под Часовым Яром", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Украине нужно несколько десятков батарей Patriot, чтобы перекрыть север и юго-восток от российской авиации.

В то же время, аналитик по вопросам обороны Юлиан Репке заявил, что в Украине закончились ракеты для западных систем ПВО, в частности для системы Patriot и IRIS-T. Он утверждает, что РФ "уничтожила большинство других запасов средств" противовоздушной обороны Украины.

оружие
россияне
военная помощь
Донецкая область
ПВО
война в Украине
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб